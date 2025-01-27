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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تعاني من تضخم البروستاتا؟ حل سحري دون جراحة

البروستاتا
البروستاتا
هاجر هانئ
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تقدم عملية سد الشريان البروستاتي (PAE) علاجًا طفيف التوغل لتضخم البروستات الحميد (BPH)، وهي مناسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة، حيث تقلل عملية سد الشريان البروستاتي من حجم البروستات، وتخفف من الأعراض مثل التبول الليلي وصعوبة التبول، وبفضل التعافي السريع والفعالية طويلة الأمد، فهي توفر بديلاً أكثر أمانًا للجراحة التقليدية.


تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهو تضخم غير سرطاني لغدة البروستاتا، هو حالة شائعة تصيب ما يقرب من 50 في المائة من الرجال فوق سن 60 عامًا، غالبًا ما تأتي الحالة مع أعراض مثل صعوبة بدء التبول، وتدفق البول الضعيف أو المتقطع، والتبول المتكرر في الليل (البوال الليلي)، والشعور المستمر بعدم إفراغ المثانة بالكامل، يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى تعطيل الحياة اليومية، مما يدفع العديد من المرضى إلى طلب التدخل الطبي.


يوضح الدكتور داراف خيراديا، استشاري الأشعة التداخلية للأعصاب والأوعية الدموية في مستشفيات ووكهارت، مومباي سنترال، "إن تضخم البروستاتا الحميد لا يهدد الحياة، ولكن أعراضه يمكن أن تؤثر بشدة على جودة حياة المريض. التشخيص السليم أمر بالغ الأهمية لأن هذه الأعراض يمكن أن تتداخل مع حالات أكثر خطورة مثل سرطان البروستاتا ".


للحصول على تشخيص دقيق للحالة، يعتمد الأطباء على أدوات تشخيصية متقدمة مثل الفحص الرقمي للمستقيم (DRE)، والموجات فوق الصوتية، واختبارات مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وقياس تدفق البول، والدرجة الدولية لأعراض البروستاتا (IPSS)، تساعدهم هذه الاختبارات في تحديد أفضل حل علاجي ممكن وفقًا لحالة المريض.


قسطرة الشريان البروستاتي (PAE)


لسنوات عديدة، كانت الجراحة هي العلاج القياسي لتضخم البروستاتا الحميد. ومع ذلك، قد لا يكون بعض المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية أو يتناولون أدوية تسييل الدم، مرشحين مناسبين للخيارات الجراحية التقليدية. وبالتالي، في هذه الحالة، يفضل إجراء قسطرة الشريان البروستاتي (PAE)، وهو إجراء أقل توغلاً.
يوضح الدكتور خيراديا أن "عملية استئصال البروستاتا تتضمن إدخال قسطرة صغيرة في الشريان الفخذي وإطلاق جزيئات الانسداد لمنع تدفق الدم إلى مناطق معينة من البروستاتا، وهذا يقلل من حجم غدة البروستاتا، ويخفف الأعراض دون المخاطر المرتبطة بالجراحات المفتوحة أو حتى الجراحات الأقل توغلاً".


مزايا PAE


تشير الدراسات إلى أن عملية PAE توفر تخفيفًا للأعراض يضاهي الطرق الجراحية التقليدية ولكن مع مضاعفات أقل، يستأنف المرضى الذين يخضعون لعملية PAE أنشطتهم الطبيعية عادةً في غضون أيام قليلة، مع الإبلاغ عن فعالية طويلة الأمد في أكثر من 80 في المائة من الحالات، تكشف دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة Journal of Vascular and Interventional Radiology أن مرضى PAE أفادوا بانخفاض بنسبة 70-90 في المائة في الأعراض في غضون ثلاثة أشهر من الإجراء.
وقد شارك الدكتور خيراديا مثالاً من الحياة الواقعية: "لقد عالجنا رجلاً يبلغ من العمر 70 عامًا يعاني من تضخم البروستاتا الحميد المعتدل وكان يعاني من كثرة التبول أثناء الليل وصعوبات في التبول، وبسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المصاحبة له، لم يكن مرشحًا للجراحة، تم إجراء عملية استئصال البروستاتا بنجاح، وفي غضون ستة أسابيع، تحسنت أعراضه بنسبة 85-90 في المائة. واستأنف روتينه بعد فترة وجيزة، دون أي مضاعفات".
الطبيعة الأقل تدخلاً لعملية استئصال المرارة بالمنظار تجعلها بديلاً أكثر أمانًا، وخاصة للمرضى المسنين أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة، وعلى عكس الجراحة التقليدية، لا تنطوي هذه العملية على تخدير عام، وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى، وتسمح بالخروج في نفس اليوم في معظم الحالات.
مع تطور التقدم الطبي، فإن الإجراءات مثل PAE تجسد التحول نحو حلول أقل تدخلاً تركز على المريض، يقول الدكتور خيراديا: "تمثل PAE تقدمًا كبيرًا في رعاية تضخم البروستاتا الحميد، حيث تقدم الأمل والراحة للمرضى الذين قد يواجهون خيارات محدودة بخلاف ذلك، إن نجاحها هو شهادة على الابتكار في الطب الحديث".
المصدر: timesnownews
 

التبول البروستات غدة البروستاتا تضخم البروستات

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