هل تفرط في تناول الكافيين؟ احذر هذه الآثار الجانبية الستة المزعجة

يمكن للكافيين أن يعزز مزاجك وأيضك، مما يجعلك تشعر بالنشاط والخفة، كما أنه يؤثر بشكل إيجابي على أدائك العقلي والجسدي، على الرغم من كونه آمنًا لمعظم الأشخاص، إلا أن الكافيين - الموجود بكثرة في الشاي والقهوة - إذا تم تناوله بمستويات عالية يمكن أن يكون ضارًا بصحتك على المدى الطويل، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والأرق ومشاكل المسالك البولية وحتى القلق المتزايد.



يشرب معظم الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الشاي أو القهوة للحصول على جرعة الكافيين اليومية. ووفقًا للخبراء، على الرغم من أن الكافيين يُعتبر آمنًا بشكل عام بكميات قليلة إلى معتدلة، إلا أن الاستهلاك بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار جانبية غير سارة وحتى خطيرة.

يقول الأطباء إن الكافيين يعزز الحالة المزاجية، والتمثيل الغذائي، والأداء العقلي والجسدي، ويمكنك تناول 400 ملجم من الكافيين بأمان دون حدوث آثار سلبية مصاحبة. ومع ذلك، إذا كنت تستهلك كميات كبيرة جدًا أو جرعات عالية للغاية، فقد يكون له آثار جانبية غير سارة وحتى خطيرة.



فيما يلي بعض الآثار الجانبية لتناول كمية كبيرة من الكافيين في جسمك:



يثير القلق

من المعروف أن الكافيين يزيد من اليقظة من خلال منع تأثير الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في المخ تجعلك تشعر بالتعب. ومع ذلك، فإنه يحفز أيضًا إطلاق الأدرينالين، وهو الهرمون المرتبط بزيادة الطاقة. وبالتالي، إذا تناولت جرعات عالية للغاية من القهوة أو الشاي، فقد تؤدي التأثيرات إلى القلق أو العصبية أو العصبية.



يسبب الأرق

يمتلك الكافيين قدرة مذهلة على جعلك مستيقظًا لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن الإفراط في شربه قد يجعل من الصعب أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح. وفقًا للدراسات، فإن تناول كميات أكبر من الكافيين يزيد من مقدار الوقت الذي يستغرقه النوم مع تقليل إجمالي وقت النوم.

وفقا للأطباء، فإن النوم المنظم والمتواصل مهم للغاية لصحتك العامة.



يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

بالنسبة للعديد من الأشخاص، تساعد القهوة الصباحية على تحريك الأمعاء لأنها ملين معروف. ومع ذلك، فإنها تفرز أيضًا هرمون الجاسترين، وهو هرمون تفرزه المعدة، والذي قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى الإسهال، نظرًا لأن القهوة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على وظيفة الجهاز الهضمي، فقد ترغب في تقليل الكمية التي تشربها أو التحول إلى الشاي إذا واجهت أي مشاكل.



ضغط دم مرتفع

في حين أن الكافيين لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى معظم الناس، إلا أنه يرفع مستويات ضغط الدم بسبب تأثيره التحفيزي، والذي يحدث عند تناوله بكميات كبيرة.

وفقا للخبراء، فإن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لأنه يمكن أن يؤدي إلى تلف الشرايين بمرور الوقت، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ.



يسبب كثرة التبول

كما يتسبب الكافيين أيضًا في مشكلة زيادة التبول كأثر جانبي لتناول كميات كبيرة منه نظرًا لتأثيره المنبه للمثانة، وقد أثبتت الدراسات مرارًا وتكرارًا الارتباط بين المثانة الرطبة النشطة واستهلاك كميات كبيرة من الكافيين.



إذا كنت تشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتشعر أن التبول أصبح أكثر تكرارا أو إلحاحا مما ينبغي، فقد يكون من الجيد تقليل تناولك لها لمعرفة ما إذا كانت أعراضك تتحسن.

معدل ضربات القلب سريع

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين أيضًا إلى تسريع ضربات القلب، مما يؤدي إلى الرجفان الأذيني - والذي تم الإبلاغ عنه لدى الشباب الذين تناولوا مشروبات الطاقة التي تحتوي على جرعات عالية للغاية من الكافيين.



المصدر: timesnownews

