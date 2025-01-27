اتصال هاتفي بين ترامب وملك البحرين .. تفاصيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "أجرى الرئيس دونالد ترامب اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين".

وأضاف البيان: "هنأ الملك حمد الرئيس ترامب على تنصيبه وناقش الزعيمان دعمهما للسلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك البناء على عملهما لتعزيز السلام من خلال اتفاقيات إبراهيم".

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا" تناول الجانبان عبر اتصالهما أهمية العمل المستمر لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين

وفي الوقت ذاته، أكد العاهل البحريني في أثناء الاتصال تطلع بلاده إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة، ومواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وشدد العاهل البحريني على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، مشيدًا بالمكانة الريادية التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي بصفته أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرًا.

من جهته، أعرب ترامب "عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على تهانيه الطيبة، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومؤكدًا تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في أثناء فترة توليه الرئاسة".