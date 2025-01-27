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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: يجب تعزيز الجبهة الداخلية ضد مخططات التهجير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبد الرحمن سرحان
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أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، رفضه التام لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لسيادة وأمن مصر القومي، فضلاً عن كونها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن للشعب الفلسطيني الحق في البقاء على أرضه التاريخية.

وأعرب “حلمي”، في تصريحات صحفية اليوم، عن استيائه من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب، معتبرًا أنها تتعارض مع الجهود الدولية لإحلال السلام، وتسهم في تعميق الصراع بدلًا من حله.

وشدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري على تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وموقفها الثابت الرافض للتهجير، موضحا أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وتعمل دائمًا من أجل تحقيق السلام العادل، وأي مخططات تهدف إلى فرض أمر واقع من خلال التهجير مرفوضة جملة وتفصيلًا.

ودعا “حلمي” جميع أطياف الشعب المصري إلى التكاتف والوحدة الوطنية لمواجهة تلك المخططات التي تهدد أمن مصر القومي، مؤكدًا أهمية تعزيز الجبهة الداخلية لدعم الدولة في دورها الإقليمي والدولي.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من الدعم العربي والدولي لتحقيق مطالبه المشروعة، داعيًا إلى تقديم كافة أشكال المساندة لإنهاء معاناته وضمان حقه في إقامة دولته المستقلة، بدلًا من تبني دعوات التهجير، كما يقترح ترامب.

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