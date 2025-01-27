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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الزراعية يعلن حصول المركزي للزراعة العضوية على iso 9001 :2015

المعمل المركزي للزراعة العضوية
المعمل المركزي للزراعة العضوية
شيماء مجدي
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أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية حصول المعمل المركزي للزراعة العضوية علي الاعتماد من lAF للحصول علي الايزوا 9001  2015.


يأتي ذلك  فى إطار خطة التطوير والتحديث للمعمل المركزى للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية ووفقا لتكليفات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في رفع كفاءة العاملين وتطوير الأداء  مما يؤدي الي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي مما يعزز دعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك  المصري  وبرعاية الدكتور سعد عبدالخالق جعفر مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية.

 ومن جانبه قال مدير المعمل إن حصول المعمل المركزى للزراعة العضوية على شهادة اعتماد ISO 90  و"نظام إدارة الجودة ISO 9001: 2015  يعتبر معيار دولى يحدد متطلبات إدارة الجودة الفعال و يهدف هذا النظام إلى مساعدة المنظمات على تحسين عملياتها لضمان جودة.

يأتى هذا الانجاز نتيجة للجهود المستمرة التي يقوم بها المعمل لضمان تطبيق أعلى معاير الجودة والتميز فى جميع الخدمات والأنشطة التى يقدمها المعمل، مما يعكس استراتيجية السير وفق خطة ورؤية مركز البحوث الزراعية وتعد هذة هي المرة الأولي التي يحصل فيها المعمل المركزي للزراعة العضوية  علي الايزوا 9001 2015  هذا وقد قام جعفر بتقديم الشكر  لفريق العمل وكل من ساهم فى تحقيق النجاح الذى يعكس التزامنا المستمر بالتطوير المستدام وخدمة القطاع الزراعى.

البحوث الزراعية iso iso 9001 2015

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