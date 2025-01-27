ديوان لكن لإمتى للشاعر أميرة البيلي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت دار تنوين للنشر والتوزيع صدور ديوان الشاعرة أميرة البيلي بعنوان “لكن لإمتى”، الذي يُعد رابع أعمالها الأدبية في مجال الشعر العامي المصري. يطرح الديوان تساؤلات شغلت أذهان الكثيرين حول العلاقات، الأحلام، والحياة بشكل عام.

يتميز “لكن لإمتى” بأسلوب فريد يجمع بين جماليات الشعر الحديث وروح الزمن الجميل، حيث تصحبك كلماته في رحلة شعورية كأنك تسمع صوت أميرة البيلي، بينما تتردد في الخلفية أنغام الزمن الذهبي بأصوات أم كلثوم، سيد مكاوي، عبد الوهاب، فريد الأطرش، وفايزة أحمد.

الديوان يقدم تجربة متكاملة وممتعة، حيث يأخذك بين الماضي بذكرياته الجميلة والحاضر بتحدياته، ويُلامس القضايا التي تواجهنا يوميًا في العلاقات، الحب، الصداقة، والأحلام. من خلال قصائده، يُحاول الإجابة على السؤال المحوري: “لكن لإمتى؟”، ليقدم رؤية صادقة وشفافة عن الانتظار والأمل.