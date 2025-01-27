برلماني: مصر حائظ الصد أمام محاولات تغيير ثوابت القضية الفلسطينية

أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الشديد للتصريحات الأخيرة المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، والتي هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

أوضح بدوي، أن موقف الدولة المصرية ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل حائط الصد الذي يقف امامه كل هذه المحاولات، كما أنها ستظل أول المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب المصري يقف علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الموقف التاريخي.

وطالب الدكتور خالد بدوي، المجتمع الدولي بأن يطلع بدوره ومسؤولياته تجاه القضية والشعب الفلسطيني وأن يؤكد على حقوقهم في البقاء على أراضيهم وألا يسمح بسلبها منهم تحت أي بند أو شكل من أشكال التهجير.