شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا

أعلنت شركة مياه غازية عالمية في بلجيكا، الاثنين، عن سحب كميات كبيرة من منتجاتها في عدد من الأسواق الأوروبية، بعد اكتشاف تجاوز نسبة الكلورات المعتمدة في بعض مشروباتها.

وشمل قرار السحب عبوات وزجاجات قابلة للإرجاع من مشروبات متنوعة، والتي جرى تداولها منذ نهاية نوفمبر في بلجيكا، هولندا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، ولوكسمبورج.

وأكدت الشركة بلجيكا" لوكالة "فرانس برس" أن الكميات المتأثرة كبيرة، لكنها امتنعت عن تقديم أرقام محددة.

وأشارت إلى أن معظم المنتجات المتضررة وغير المباعة تم سحبها بالفعل من أرفف المتاجر، فيما تتواصل الجهود لسحب جميع المنتجات المتبقية. كما أكدت الشركة تعاونها مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق المتأثرة.

وقدمت الشركة اعتذارها للعملاء، داعية إياهم إلى الامتناع عن استهلاك المنتجات المعنيةـ كما طلبت من المستهلكين إعادة المنتجات إلى نقاط البيع لاسترداد المبالغ المدفوعة.

وأوضحت الشركة أن هذه المنتجات يمكن التعرف عليها من خلال رمز الإنتاج الذي يتراوح بين "328 GE و338 GE".