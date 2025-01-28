أخبار الفن.. ذكرى وفاة عماد حمدي.. وسر تأجيل عرض الحلقة 25 من مسلسل القدر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامه عن سماح أنور وعماد حمدي.
سماح أنور تكشف عن أسرار وكواليس مسلسل "نقطة سودة
تحل النجمة سماح أنور ضيفة على الهواء مباشرة يوم الخميس المقبل مع الإعلامية لبنى فوزي في برنامجها “ويحلى الكلام”، وذلك فى تمام الساعة 6:15 مساءً على إذاعة راديو مصر.
15 فنانا مصريا وسعوديا.. سارة وفيق تعلن عن إخراج فيلم حرامية لايف
بعد تعاونها الناجح مع تامر حسني، المخرجة سارة وفيق تتعاون مع شركة الرسم المتحرك لإخراج فيلم "حرامية لايف".
مسلسل القدر الحلقة 25.. تعرف على سر عدم تأجيل عرضها
تصدر مسلسل القدر الحلقة 25 محرك البحث جوجل وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب عدم عرض الحلقة الجديدة .
في ذكرى وفاة عماد حمدي.. قصة زواجه من 4 فنانات وصفعه للعندليب
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عماد حمدى الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى والعربى.