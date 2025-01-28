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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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نظمت التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بمشاركة فريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة.

وشهد التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ورانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أيام عمل وعبر عدد من الجلسات التعرف على التوجهات الحديثة والمعايير العالمية للمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط السنوي لمهام عملها، وكذا تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية، والتعرف على كيفية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتعرف على برنامج توكيد جودة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتطوير المستمر.

وتخللت الدورة التدريبية التى قام عليها عدد من الخبراء جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية هدفت إلى تعزيز الفهم التطبيقي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي.

يأتي التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن التطوير المستمر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من خلال التعرف على أحدث المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة.

التضامن دورة تدريبية الاجتماعي

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