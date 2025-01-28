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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الوادى الجديد تشكل لجنة لتقييم المتقدمات لـ الأم المثالية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد عن اعتماد تشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالمحافظة والتى تم تشكيلها بناءا على قرار وزاري لاختيار أعضاء اللجنة التى تمثل جميع القطاعات بالمحافظة بعد تصديق المحافظ بالموافقة على أعضائها والتي تنعقد للبت في اختيار الأم المثالية تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال محمد منير العديسي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، فى بيان له، إن اللجنة مكونة من نخبة من ممثلي قطاعات متنوعة على أرض المحافظة تتمثل في الأزهر الشريف، أعضاء مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، والإذاعة، ومكتب الطفولة بالمحافظة، ومركز النيل للإعلام، ومديرية الثقافة، وكلية التربية، والهلال الأحمر، ممثل عن الجمعيات الأهلية، ومدير الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أوضح مراد عبد القادر مدير إدارة الأسرة والطفولة أن انعقاد اللجنه يلى استقبال الطلبات المقدمة ودراسة ميدانية من خلال الوحدات الاجتماعية في مراكز المحافظة الخمس وبعد تقديم ومراجعة المستندات الدالة، تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيقا للشفافية يتم عرض الحالات على اللجنة بدون أسماء بعد وضع رقم للأم حتي لا يتم التعرف على الاسم ويتم وضع درجات طبقا للمعايير الوزارية لكل أم وبناءا عليه يتم إرسال الاستمارات بعد ذلك للوزارة دون اطلاع اللجنة على الأسماء ليكون القرار النهائي بناء على اللجنة الوزارية.

الوادي الجديد الأم المثالية تضامن الوادي الجديد

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