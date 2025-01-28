النائب عصام هلال: "تهجير الفلسطينيين سيهدد استقرار المنطقة والشرق الأوسط"

استنكر النائب عصام هلال، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بشدة أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تنفيذ أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس تمثيلًا حقيقيًا لموقف الشعب المصري بكافة أطيافه، بما في ذلك جميع الأحزاب السياسية التي أظهرت تضامنًا حقيقيًا في مواجهة هذه القضية الحساسة.

التضامن الوطني التحركات السريعة لمؤسسات الدولة المصرية

أكد هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أهمية التحركات السريعة التي قامت بها مؤسسات الدولة المصرية، مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي أصدرت بيانات متضامنة مع الحق الفلسطيني ومناهضة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن الجلسات المنعقدة قد أسفرت عن توافق الجميع على موقف موحد يعكس وعي الشعب المصري وقيادته تجاه القضية الفلسطينية.

تبعات نقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية

تساءل النائب عصام هلال عن تبعات أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر فقط على الهوية الفلسطينية، بل سيهدد استقرار المنطقة بأسرها. وأضاف أن هذه القضية تتطلب تفهمًا عربيًا وإسلاميًا موسعًا، مشيدًا بدعم الدول العربية والإسلامية لمصر وموقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية.

القيادة السياسية والجهود الوطنية في دعم القضية الفلسطينية

أشاد هلال بالجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدًا على ضرورة استمرار المجتمع المصري في دعم حقوق الفلسطينيين. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري، وليست مقتصرة فقط على الشعب الفلسطيني.