قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح: في حالة عدم التأكد من صحة قيد «جراديشار» يحصل بيراميدز على نقاط مباراة الأهلي
الخارجية الأمريكية تشكر رئيس الوزراء القطري على وساطته في قضية الأسرى بقطاع غزة
داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن شريف سلامة.. «مفيش ست أصيلة تطلب الطلاق»
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
10 أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال |تعرف عليها
شهر شعبان .. فضائل لا تعد ولا تحصى اغتنم الفرصة
تفاصيل أزمة فسخ عقد بن شرقي مع الريان.. وموقف الأهلي من شرائه
المخرج خالد الحلفاوي يكشف سبب إطلاق لقب «القبطان» على والده |فيديو
بعد انسحاب الاحتلال.. الأمم المتحدة: أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة
محمود عاشور: أقسم بالله نجلي لم يتواجد في غرفة الفار بمباراة الأهلي وبيراميدز
دعاء للرزق في شعبان .. احرص عليه من الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء| كم يصل سعر الكيلو؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي
×

انخفضت  أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء،  بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها ، مع توقعات الخبراء باستقرارها خاصة مع قدوم شهر رمضان .
 

أسعار الدواجن اليوم 

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 4 جنيهًا ووصل سعرها إلى 83 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 73 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 79 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.
 

كذلك  استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 87 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.
 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  ان لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

 

أسعار البيض اليوم الأربعاء 

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.

 

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن 

وفى هذا الصدد ،كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة ، حيثُ قال إن زيادة الإقبال على الشراء السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن .

وأضاف “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه  السبب الآخر وراء رفع أسعار الدواجن بالأسواق ، هو أن دورة الشتاء ترتفع فيها تكاليف الإنتاج؛ بسبب التدفئة وغيرها.

وأشار “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلى أنه على الرغم من ارتفاع الدواجن ووصول سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيها ،إلا أنها مازالت أقل من الفراخ المجمدة أو فراخ الجمعيات والتى يصل سعر الكيلو منها إلى 135 جنيها .

الحل لزيادة الإنتاج


ولفت “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلي أن الإنتاج والإتاحية هما الحل الأمثل لزيادة الإنتاجية وضبط أسعارالدواجن بالأسواق .
 

الدواجن البيض أسعار الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن أسعار البيض اليوم الأربعاء أسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

48 ساعة فقط.. فرصة أخيرة لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

نتيجة الشهادة الإعدادية

ترقبوها خلال ساعات .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات

صرف مرتبات

بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025

نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة

ظهرت رسميا.. رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة "ابتدائي وإعدادي"

بن شرقي

خلال ساعات.. الخطيب يحصل على وعد من الريان القطري لهذا السبب

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الشرقية .. بالاسم ورقم الجلوس

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الاهلي

فلسطيني دنماركي.. صفقة جديدة على رادار الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ما هي أنواع الملائكة وحكم الإيمان بهم؟ علي جمعة يكشف

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية الهلال قبل استطلاع شهر شعبان.. تعرف عليه

رؤية الهلال

ضوابط رؤية الهلال وهل تصلح بالعين المجردة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

10 أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال |تعرف عليها

أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال
أطعمة تقلل من فرط الحركة عند الأطفال

6 مشاكل صحية تصيب الأطفال بسبب تناول «الناجتس» .. تعرف عليها

مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
مخاطر تناول الناجتس على الأطفال
مخاطر تناول الناجتس على الأطفال

4 طرق فعالة تقي طفلك من السمنة.. الدعم النفسي أهمها

طرق الوقاية والتعامل مع سمنة الأطفال
طرق الوقاية والتعامل مع سمنة الأطفال
طرق الوقاية والتعامل مع سمنة الأطفال

في الصباح أو قبل النوم.. مشروب سحري يحمي من نزلات البرد

مشروب يحمي من نزلات البرد
مشروب يحمي من نزلات البرد
مشروب يحمي من نزلات البرد

فيديو

شريف سلامة وداليا مصطفي

داليا مصطفى تكشف حقيقة انفصالها عن شريف سلامة.. «مفيش ست أصيلة تطلب الطلاق»

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

الفنانة دي اللي عملتلي السحر .. حورية فرغلي تكشف المستور عن أزمتها الشهيرة

ياسمين عز

قوليله بصوت شتوي «لؤه».. شوف ياسمين عز بعد ما قلبت على الرجالة بجد|فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال اجتماع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 45 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

المزيد