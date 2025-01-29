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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شهر شعبان .. فضائل لا تعد ولا تحصى اغتنم الفرصة

فضائل شهر شعبان
فضائل شهر شعبان
عبد الرحمن محمد
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مع اقتراب شهر شعبان، تتوق الأرواح إلى اكتساب الحسنات والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة، التي تمهد النفوس لاستقبال شهر رمضان.

 يُعد شهر شعبان محطة روحانية عظيمة، حيث يحمل في طياته العديد من الفضائل التي تدعو المسلمين إلى الطاعات والأعمال الصالحة، مثل الصيام، الدعاء، صلة الرحم، والاستغفار، بهدف التطهر من الذنوب والتهيؤ لصيام الشهر الفضيل.

ومن أبرز فضائل شهر شعبان أنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُكثر من الصيام فيه، رغم أنه غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كما كان يقضي ليله في الطاعات والقيام ونهاره في الصيام وقراءة القرآن.

كما شهد هذا الشهر الكريم حدثًا تاريخيًا عظيمًا تمثل في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد ورد هذا الحدث في قوله تعالى: "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام"، وهو دليل على عظمة هذا الشهر وما حمله من بركات.

شهر شعبان يُذكرنا بأهمية الاستعداد الروحي والجسدي لشهر رمضان من خلال الصيام، الذي يعين النفس على مواجهة مشقة الصيام الطويل. كما أنه شهر الجهاد في سبيل الله، حيث أمر الله المسلمين خلاله بالجهاد، وشهد وقوع غزوة بدر الصغرى.

وقد جاءت العديد من الأحاديث التي تؤكد فضائل شهر شعبان، منها ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان"، مما يعكس أهمية الاجتهاد في هذا الشهر الكريم.

وفي ظل هذه الفضائل العظيمة، ينبغي على المسلمين أن يكثروا من الطاعات والعبادات، وأن يسألوا الله حسن الخاتمة، داعين: "اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك". شهر شعبان ليس فقط مرحلة تمهيدية لرمضان، بل هو فرصة ذهبية لكل مسلم لتطهير النفس والاستزادة من الخير والبركات.

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