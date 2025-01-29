دموعهم وجعتنا.. تعليق مثير لـ شوبير على خروج منتخب مصر لكرة اليد من بطولة العالم

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن خسارة منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الفرنسي، في دور ربع نهائي بطولة العالم لليد 2025.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد، مساء أمس الثلاثاء من المنتخب الفرنسي بنتيجة 33-34، ليودع الفراعنة منافسات كأس العالم لكرة اليد 2025، التي أقيمت في صالة «زغرب أرينا» بدولة كرواتيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه المذاع على “إون تايم سبورتس»: «منتخبنا قدم أداء بطولي باستثناء مباراة آيسلندا، ومنتخبنا أجبر كل المصريين بالأمس ميتفرجوش على أي حاجة غير على مباراتنا أمام فرنسا في كأس العالم لكرة اليد”.

وأضاف: “محدش اتفرج على كل البرامج الرياضية، عشان تتابع مباراة مصر وفرنسا، دموع الدرع وزملاءه وجعتنا جدًا هما عملوا كل حاجة”.

وأكمل: “حراس منتخب مصر مكنوش في الحالة بتاعتهم، عكس الحارس الفرنسي الذي انقذ العديد من الكرات”.

وأتم شوبير: “الواحد زعلان عشانهم مش زعلان منهم، وكان أداء بطولة وروح قتالية عالية، وهي مباراة صعبة ولكن عملوا اللي عليهم وزيادة”.