سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت بقيمة 150 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركباها، وتساعدهم علي التنقل باسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة ومن ضمن تلك السيارات هيونداي أكسنت موديل 1998 ، وتنتمي أكسنت لفئة السيارات السيدان .

هيونداي أكسنت موديل 1998

- مواصفات هيونداي أكسنت موديل 1998 الخارجية

هيونداي أكسنت موديل 1998

تمتلك سيارة هيونداي أكسنت موديل 1998 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك هيونداي أكسنت موديل 1998

هيونداي أكسنت موديل 1998

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات هيونداي أكسنت موديل 1998 الداخلية

هيونداي أكسنت موديل 1998

زودت مقصورة سيارة هيونداي أكسنت موديل 1998 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

- سعر هيونداي أكسنت موديل 1998

تباع سيارة هيونداي أكسنت موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي أكسنت موديل 1998

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.