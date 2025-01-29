برلمانية: تصريحات الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين واضحة وحاسمة

أشادت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن كلمته جاءت واضحة وحاسمة بشأن القضية الفلسطينية.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تأكيد الرئيس على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" يعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتفريغ القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما شددت النائبة على أهمية ما جاء في تصريحات الرئيس السيسي، بشأن ثوابت الموقف المصري التاريخي من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لن تتنازل بأي شكل عن هذه المبادئ الأساسية، حيث كانت ولا تزال في طليعة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها مصر، سواء من خلال تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، أو السعي لإيجاد حلول سياسية تنهي الاعتداءات الإسرائيلية وتحقق سلامًا عادلًا قائمًا على حل الدولتين.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مصر تظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الدولة المصرية اتخذت على مدار العقود الماضية قرارات وإجراءات سياسية داعمة للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى في مواقف قادتها ومسؤوليها في المحافل الإقليمية والدولية.