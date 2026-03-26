قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إحباط أخطر محاولة تهريب مخدرات بمطار القاهرة| صور

نورهان خفاجي

واصلت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي تحقيق ضربات نوعية ضد مهربي المواد المخدرة، حيث نجحت في إحباط واحدة من أخطر محاولات التهريب في تاريخ المطار، بعد ضبط راكب يحمل جنسية عربية بحوزته كمية ضخمة من بذور نبات الماريجوانا المخدر.

جاءت عملية الضبط تحت إشراف الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، حيث تمكن رجال الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم (3) من ضبط الراكب أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة قادمة من بروكسل على متن شركة مصر للطيران.

وكشفت أعمال التفتيش عن إخفاء الراكب لأكياس داخل تجاويف سرية أسفل وجوانب حقيبته، تم تغليفها بمواد كربونية بهدف التمويه على أجهزة الفحص بالأشعة، حيث بلغ وزن المضبوطات نحو 7.5 كيلو جرام، تحتوي على ما يزيد عن 400 ألف بذرة لنبات الماريجوانا، وهي كمية غير مسبوقة، نظرًا لأن البذرة الواحدة يمكن أن تنتج نباتًا كاملًا.

وتمت عملية الضبط بواسطة لجنة جمركية ضمت عددًا من مأموري الجمارك المختصين بالتفتيش اليدوي والفحص بالأشعة، إلى جانب فرق المتابعة، حيث جرى وزن وعد وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، تم تحرير محضر ضبط جمركي بحق الراكب، وعُرض على الجهات المختصة، حيث قررت نيابة النزهة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار باقي المتورطين في الواقعة، في إطار جهود تتبع الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المواد المخدرة.

وأكدت مصادر جمركية أن هذه الضبطية تأتي في إطار التنسيق الكامل والمستمر بين جمارك الركاب والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، بما يسهم في كشف وضبط التشكيلات الإجرامية سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في محاولات تهريب المخدرات، إلا أن يقظة رجال الجمارك أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم تحرير 380 محضر ضبط جمركي خلال عام 2025، من بينها 139 قضية مخدرات، فيما تم تسجيل 67 محضر ضبط منذ بداية عام 2026 حتى الآن، منها 22 قضية مخدرات متنوعة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات للمسافرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الانسيابية والأمن، في ظل دعم ومتابعة مستمرة من قيادات مصلحة الجمارك ووزارة المالية.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة محضر ضبط جمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
