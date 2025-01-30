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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن موقف حمزة المثلوثي ورفع اسمه من قائمة الزمالك

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
كريم عاطف
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كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر التطورات في ملف التونسي حمزة المثلوثي مع الزمالك بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "حتى الآن لم يتخذ الزمالك قرار رفع اسم المثلوثي من القائمة بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة بالرباط الصليبي".

وأضاف: "موقف الزمالك من رفع اسم حمزة المثلوثي يتوقف على مدى حسم الزمالك لصفقات أجانب وفي حالة حسم أكثر من صفقة للاعبين أجانب سيتم رفع أسمه بالاتفاق معه، كون الزمالك لا يملك في قائمة اللاعبين الاجانب سوى مكان واحد شاغر".

وتابع: "الزمالك يجهز أوراق سفر المثلوثي إلى ألمانيا من أجل الخضوع للعملية الجراحية الخاصة باصابته".

الزمالك خالد الغندور حمزة المثلوثي

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