بن شرقي يغادر القاهرة بعد التوقيع للأهلي

غادر المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل قليل مطار القاهرة في طريقة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأنهي الأهلي إجراءات ضم اشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب المغربي تعاقده مع الريان القطري.

ووقع اللاعب علي عقود انضمامه للاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي ثم صور برومو تقديمه قبل أن يغادر منذ قليل إلى الدوحة لإنهاء بعض الأمور الخاصة به ثم العودة إلى القاهرة بعد ظهر الخميس للتواجد في المران الأول للفريق الاحمر في السادسة مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من منافسات مسابقة الدوري .

