خادم الحرمين وولي عهده يهئئان الشرع برئاسة سوريا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية تهنئة الي الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

ويُشار الي ان إدارة العمليات العسكرية والفصائل المسلحة السورية انصًبت، مساء أمس (الأربعاء)، أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا.

كما قررت إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية، وكذلك حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه، إلى جانب اعتبار الثامن من ديسمبر يوماً وطنياً.

بالإضافة إلى حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وحل جميع الميليشيات التي أنشأها، وحل الجيش وإعادة بنائه على أُسُس وطنية.