جامعة الوادى الجديد تستقبل لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ

شارك الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد فى استقبال وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة بمجلس النواب، والنائب اللواء أسامة كامل رئيس اللجنة بمجلس الشيوخ، بحضور وكلاء وأعضاء اللجان، وذلك في مستهل زيارتهم للمحافظة للاطلاع والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية المُنفّذة على أرض المحافظة.

حيثُ تفقّد الوفد البرلمانى منشآت جامعة الوادي الجديد، واستمعوا إلى شرح رئيس جامعة الوادى الجديد عن مقومات الجامعة وماتتضمنه من كليات ومراكز بحثية تخدم قضايا التنمية بالوادي الجديد ، كما اشاد الوفد بدور رئيس الجامعة وجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى دعم منشاءات جامعة الوادى الجديد التى تعد قاطرة التنمية بصحراء مصر الغربية.