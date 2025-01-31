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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تستمر حتى الثلاثاء المقبل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
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أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية النشرة الجوية لحالة الطقس المتوقعة من الجمعة 31 يناير إلى الأربعاء 5 فبراير، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون مائل للدفء على مناطق شمال وجنوب الصعيد وسيناء، أما عن فترة الليل سيكون شديد البرودة حتى الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا (4-9 صباحا) قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى شديد البرودة معتدل نهارا

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