تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

استقرت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الجمعة، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها، مع توقعات الخبراء باستقرارها خاصة مع قدوم شهر رمضان .



أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 4 جنيهات، ووصل سعرها إلى 83 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 71 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.



كذلك استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



من جانبه، علق ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، قائلا: “الاستيراد ليس حل لضبط الأسعار بل الحل فى دعم المربي والمنتج المحلى لدعم صناعة الدواجن بشكل عام”.

الحل لضبط الأسعار

وأضاف الزيني لـ"صدي البلد"، أن الحل لضبط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق هو الإنتاج والإتاحية، لأن احتياجاتنا اليومية تصل إلي 4 مليون دجاجة، موضحًا أن موسم رمضان يعد الأعلى استهلاكا على مستوى العام بنسبة 25% .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن الدجاج مابين صعودا وهبوطا حيث وصل سعره بالمزارع إلي 91 جنيهًا للكيلو ثم عاود الهبوط إلي 85 جنيهًا، أما البيض ارتفع قليلا بالمزارع نتيجة زيادة الإقبال على الشراء ، معلقا :" مازالت أسعار الدواجن الطازجة أقل من سعر الدواجن المستوردة حيث يصل سعر الكيلو بالدواجن المستوردة إلي 135 جنيهًا " .



قرار استيراد الدواجن

وأوضح أنه لاتوجد دولة نستورد منها الدواجن التى تكفينا محليا أو البيض لذا فإن قرار الاستيراد سلبي ولايفيد فى ضبط الأسعار وإنما دعم المربي للاستمرار فى إنتاج الدورات هى من تؤدي إلى ضبط الأسعار.

وأكد أننا منذ سنوات لم نستورد كتاكيت بياض أو تسمين من الخارج ، متابعا :" الاستيراد لايبنى أوطانا" .

