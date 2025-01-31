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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد الشعراوي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث يودع شهر يناير الأبرد في العام، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 أما خلال الليل فيكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى، مع رياح معتدلة تبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة.

أما في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فتظهر شبورة مائية كثيفة أحيانا، مع فرص لهطول أمطار خفيفة، وتصل سرعة الرياح هناك إلى 20 كيلومترا في الساعة.

رياح وشبورة مائية

في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لا توجد أمطار متوقعة، بينما تهب الرياح بسرعة 28 كيلومترا في الساعة، وقد تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق.

أما شمال الصعيد، فيشهد شبورة مائية كثيفة أحيانا، مع رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة.

كما يشهد اليوم نشاطا للرياح في بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، مما قد يؤثر على بعض الأنشطة اليومية.

وتنصح الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح بسبب الشبورة الكثيفة، وارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وفي الصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري العظمى 21°، الصغرى 12°.

السواحل الشمالية العظمى 20°، الصغرى 11°.

شمال الصعيد العظمى 22°، الصغرى 8°.

جنوب الصعيد العظمى 26°، الصغرى 11°.

حالة الطقس الشبورة المائية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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