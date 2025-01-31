قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري بـ ميانمار يعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد
مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد
سموتريتش: إسرائيل ستعود للحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لصفقة الرهائن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضبابية على الطرق لنهاية الأسبوع
روسيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها في حادث طائرة أمريكا
كيف يتعامل الزوج في فترة حمل زوجته؟
نتنياهو يناقش احتمالات وقف صفقة التبادل ويهدد بالعودة للقـ.تال فورا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. يزيد الرزق ويفرج الهم
جماهير الأهلي توجه رسالة قوية لـ أشرف بن شرقي.. أحمد شوبير يوضح
للكشف وعلاج المواطنين مجانا.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين
جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة بيراميدز والزمالك
مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ مخبز بلدي للاطمئنان على جودة الخبز

محافظ أسيوط يتفقد مخبز بلدي
محافظ أسيوط يتفقد مخبز بلدي
إيهاب عمر
×

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط للإطمئنان على إنتاج الخبز وجودته دون غش أو تلاعب والتأكد من مدى تقديم الخدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

رافقه خلال الجولة التفقدية مصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

تفقد المحافظ، خلال جولته المفاجئة، مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط حيث تابع مراحل العمل بالمخبز للتأكد من سلامة الخبز المقدم للمواطنين كما قام بوزن عينة عشوائية من الخبز البلدي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة مشدداً على الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة وإجراءات السلامة والصحة المهنية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على الخبز طبقاً لما هو مقرر.

وأكد أبو النصر على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب وتلك السلع الحيوية والهامة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن الحملات بكافة القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

أسيوط جولة مفاجئة أخبار أسيوط مخابز أسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

بن شرقي

هطلع لايف وأقولك ليه | منشور غامض من نجم الزمالك بسبب بن شرقي

الزمالك

شبانة يكشف عن صفقات الزمالك في يناير

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

الزمالك

قبل مباراة بيراميدز.. الزمالك يعلن سداد جزء من مستحقات اللاعبين

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مخبز بلدي

محافظ أسيوط يفاجئ مخبز بلدي للاطمئنان على جودة الخبز

محافظ أسيوط يتفقد السوق الحقلي لبشائر إنتاج مزرعة مدرسة مير

محافظ أسيوط يتفقد السوق الحقلي لبشائر إنتاج مزرعة مدرسة مير الثانوية الزراعية

نقل جثة

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث ببنها

بالصور

من غير مكرونة.. طريقة عمل سبانخ بالبشاميل

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد