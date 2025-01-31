محافظ أسيوط يفاجئ مخبز بلدي للاطمئنان على جودة الخبز

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط للإطمئنان على إنتاج الخبز وجودته دون غش أو تلاعب والتأكد من مدى تقديم الخدمة للمواطنين وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

رافقه خلال الجولة التفقدية مصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

تفقد المحافظ، خلال جولته المفاجئة، مخبز بلدي بشارع نزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط حيث تابع مراحل العمل بالمخبز للتأكد من سلامة الخبز المقدم للمواطنين كما قام بوزن عينة عشوائية من الخبز البلدي للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات المقررة مشدداً على الإلتزام بالوزن والمواصفات المقررة وإجراءات السلامة والصحة المهنية على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة لردع المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على الخبز طبقاً لما هو مقرر.

وأكد أبو النصر على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات مشدداً على إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بقوت الشعب وتلك السلع الحيوية والهامة لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لشن الحملات بكافة القرى والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.