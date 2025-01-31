لويس توملينسون يفاجئ الجمهور في حفل زين مالك بلوس أنجلوس

شهدت قاعة “Shrine Expo” في لوس أنجلوس لحظة استثنائية، حيث فاجأ لويس توملينسون الجمهور بحضوره حفل زين مالك يوم الأربعاء، في إطار جولة “Stairway to the Sky”.

جاء حضور لويس توملينسون بعد عقدٍ من القطيعة بينه وبين زين مالك، مما شكّل مفاجأة كبيرة للحضور. وخلال الحفل، أشاد زين بزميله السابق في “One Direction”، قائلاً:

“الليلة خاصة نوعًا ما، صديق قديم لي هنا يدعمني، إنه يجلس في مكان ما هنا، لا أريد أن أكشف عن مكانه، لكن لويس هنا الليلة.”

تمكن الحضور من رصد لويس في الشرفة، حيث وقف يشاهد العرض، كما أهدى له زين أغنيتي “What I Am” و “Alienated”، وبعد انتهاء الحفل، غادر النجمان معًا وفقًا لشهادات الحاضرين.

يذكر أن آخر ظهور علني لأعضاء “One Direction” – بمن فيهم هاري ستايلز ونيل هوران – كان خلال جنازة زميلهم ليام باين في نوفمبر الماضي، بعد وفاته المفاجئة في 16 أكتوبر 2024.

قبل حضور الجنازة، اضطر زين إلى إعادة جدولة جولته، حيث كتب عبر إنستجرام:

“نظرًا للخسارة المؤلمة التي عشتها هذا الأسبوع، فقد اتخذت قرارًا بتأجيل الجزء الأمريكي من جولة Stairway to the Sky.”

توفي ليام باين بعد سقوطه من شرفة غرفته في فندق ببوينس آيرس، الأرجنتين، وأكد تقرير المحكمة أن سبب الوفاة كان نتيجة إصابات متعددة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.