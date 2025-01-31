مصطفى شعبان ينعى شقيقه الأصغر

أعلن الفنان مصطفى شعبان عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب في نعيه:

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.”



يشارك الفنان مصطفي شعبان في موسم رمضان 2025 بمسلسل “حكيم باشا” الذي تم الكشف عن بوستراته الرسمية منذ ساعات.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، و سلوي عثمان ، ودينا فؤاد ، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد.

إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.