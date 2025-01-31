تعليم قنا: تفعيل الوحدة المنتجة في نظافة وتشجير المدارس

أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أهمية تفعيل الوحدة المنتجة ومتابعة المدارس وخطط عملها بشكل دوري من خلال مسئولين مشهود لهم بالنزاهة والدقة والحزم، ولديهم قدرة على التخطيط الجيد لتوفير آلية مقننة لتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني والحفاظ على نظافة وتشجير المدارس من خلال نسبة المدرسة من دخل الوحدة المنتجة.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماع مسئولي الوحدة المنتجة بالمديرية والإدارات التعليمية التسع، بحضور اكرامي خميس، مسئول الوحدة المنتجة بالمديرية وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن الوحدة المنتجة تدار بمعاونة الطلاب لتنمى في المتعلم القدرة على الابتكار والإبداع والمنافسة لتحقيق أعلى ربح وأفضل إنتاج، وبما ٌيساعد على إعداد رجال أعمال ناجحين وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى إنشاء وتطوير المشاريع.

وأشار عنتر، إلى أن تفعيل الوحدة المنتجة، يأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية الموجودة بالمؤسسات التعليمية.

وفى سياق آخر قال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن المديرية تنفذ البرنامج التدريبي لتفعيل تنمية مهنية وتدريب معلمات رياض الأطفال خلال الفترة من ٢٨/١/٢٠٢٥م الي ٦/٢/٢٠٢٥م بواقع ٣ ايام لكل حقيبة تدريبية، لرفع أداء معلمات رياض الأطفال.