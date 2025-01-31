وفاة الفنان السعودي محمد الطويان عن عمر 80 عاما

توفى الفنان السعودي محمد الطويان، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد ساعات قليلة على وفاة زميله ومواطنه ناصر الصالح.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه" في السعودية الراحل في منشور جاء فيه: "رحم الله الفنان الكبير محمد الطويان... عزائي لعائلته الكريمة ولجميع محبيه.. إنا لله وإنا إليه راجعون...".

ورثت الفنانة السعودية إلهام علي زميليها بقولها : "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهما واغفر لهما وألهم محبيهما وذويهما الصبر والسلوان.. ناصر الصالح ومحمد الطويان في ذمة الله".

محمد الطويان

وشارك الطويان في مسلسلات عديدة منها "عقاب" و"أبو الملايين" و"غشمشم" و"لعبة كبار"، وشارك بكتابة مسلسل "لعبة الشيطان" و"طاش ما طاش".