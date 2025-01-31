قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من حيث بدأ.. نيمار يعود لفريقه الأول سانتوس البرازيلي
قبل ساعات من محاكمته.. محمد سامي: بوظولي عربية بملايين
3 صفقات أجنبية على رادار الزمالك
مليارات خدها وخلع..مستريح سيارات صيني مطلوب من 80 ضحية
مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم قبل المسابقة الدولية في بورسعيد
غدا ..أفشة ورجل أعمال طليق مذيعة شهيرة أمام القضاء
مصحوبة بأمطار .. الأرصاد: رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا
ضياء رشوان: الرئيس السيسي لم يترك مجالًا للمناورة حول حقوق الشعب الفلسطيني
كريم عبد الباقي: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية الفلسطينية
أول الدين وآخره.. خطيب المسجد النبوي: الله خلق الخلق لعبادته وحده
الأعداد تزيد.. المصريون يتوافدون أمام معبر رفح لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين
برلماني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بإجماع شعبي واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم قبل المسابقة الدولية في بورسعيد

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم
مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم
محمد شحتة
×

شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ ومحمود الشريف، نقيب الأشراف؛ والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم، انطلقت من مسجد السلام بمدينة بورسعيد، مرورًا بشوارع المدينة حتى ساحة مصر.

تخللت المسيرة ابتهالات دينية، وذلك احتفاءً بالمشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم. وشارك في المسيرة عدد من الدعاة والشيوخ وسط أجواء دينية وروحية تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم، ونشر الثقافة القرآنية في المجتمع، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، وذلك بمشاركة عدد من المنشدين.

جاءت المسيرة في إطار الفعاليات المصاحبة للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تُعد إحدى المبادرات المهمة؛ بهدف دعم حفظة القرآن الكريم، وتقدير جهودهم في مجال الحفظ والتلاوة.

كما حضر المسيرة أيضًا فضيلة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث؛ والشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام؛ والشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، إضافة إلى عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

بورسعيد الأوقاف محافظ بورسعيد أسامة الأزهري القرآن الصوفية مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جناح الأزهر

قُبيل ندوة تتناول الكتاب بجناح الأزهر.. التعريف بكتاب «الإمام البخاري وصحيحه»

الصيام

حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما.. دار الإفتاء ترد

ركن الخط العربي في جناح الأزهر الشريف

يقدم هدايا للزوار.. إقبال كبير على ركن الخط العربي في جناح الأزهر

بالصور

بالقرب من أمريكا.. خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ 2025

انفجار بركان
انفجار بركان
انفجار بركان

بسبب الزبدة واللحمة.. رجل يصاب بمرض جلدي نادر

اللحوم
اللحوم
اللحوم

يسبب الاكتئاب والتنميل.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم عند البالغين

الكالسيوم
الكالسيوم
الكالسيوم

احترس.. زيت شهير في علاج الأمراض يسمم الكبد

زيت القرنفل
زيت القرنفل
زيت القرنفل

فيديو

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

مفيدة شيحة

أمي شجعتني بعد طلاقي.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء

شمس جديدة

ظهور شمس جديدة صينية.. العلماء يكشفون ما سيحدث فى أواخر يناير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد