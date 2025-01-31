عبدالرحمن طلبه يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش بكرواتيا

توج عبدالرحمن طلبه، المصنف الأول عالميًا، بذهبية كأس العالم لسلاح الشيش ناشئين المقامة ب كرواتيا في الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير القادم.

وتوج "طلبه" بالذهبية بعد تغلبه في دور النهائي على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-10.

واستهل "طلبه" مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات والتأهل مباشرًة لدور ال 128.

وفي دور ال 128 حقق "طلبه" الفوز على لاعب البرتغال بنتيجة 15-6 ثم تغلب "طلبه" في دور الـ 64 على لاعب سلوفاكيا بنتيجة 15-5.

ثم نجح "طلبه" في تحقيق الفوز على لاعب الصين بنتيجة 15-7، وذلك في دور ال 32.

في دور ثمن النهائي فاز "طلبه" على لاعب بريطانيا بنتيجة 15-13، وبعدها فاز في دور ربع النهائي

على لاعب الصين بنتيجة 15-11.

ثم تغلب "طلبه" في دور نصف النهائي على لاعب بريطانيا بنتيجة 15-11، وأخيرا توج "طلبه" بالذهبية بعد فوزه في النهائي على لاعب الدولة المحايدة بنتيجة 15-10.