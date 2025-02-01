جامعة حلوان تنظم دورة التربية الخاصة لتدريب الطلاب.. غدا

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية عن "التربية الخاصة" تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك خلال الفترة من 2 فبراير 2025 حتى 27 فبراير 2025 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى فى تمام الساعة 9 صباحاً.

وتشتمل الدورة التدريبية على عدة محاور (تخاطب – توحد – صعوبات تعلم- لغة الإشارة) المستوى المتقدم.

تهدف الدورة إلى إكساب وتدريب الطلاب الراغبين فى العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التخاطب واللغة واعداد أخصائي التخاطب، بالإضافة إلى رفع مستوى أدائهم وتنمية مهاراتهم، وهو ما يزيد من قدراتهم فى تحديد الأهداف والتخطيط الاستراتيجى لمستقبلهم وتطوير ذاتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.