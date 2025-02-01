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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في أول أيام شهر فبراير 2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
محمد صبيح
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نستعرض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 1-2-2025 ونقدم لكم تحديثًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

شراء: 50.230 جنيه مصري

بيع: 50.330 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.230 جنيه مصري، وسعر البيع 50.330 جنيه مصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في كريدي أجريكول:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك البركة:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك البركة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك مصر:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 50.170 جنيه مصري

بيع: 50.308 جنيه مصري ملخص: في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.308 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.170 جنيه مصري

بيع: 50.270 جنيه مصري ملخص: في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.270 جنيه مصري.

سعر الدولار في ميد بنك:

شراء: 50.150 جنيه مصري

بيع: 50.250 جنيه مصري ملخص: في ميد بنك، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.150 جنيه مصري، وسعر البيع 50.250 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك (QNB) الأهلي:

شراء: 49.780 جنيه مصري

بيع: 49.880 جنيه مصري ملخص: في بنك (QNB) الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه مصري، وسعر البيع 49.880 جنيه مصري.

أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

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