سعر الدولار مقابل الجنيه في أول أيام شهر فبراير 2025

نستعرض أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 1-2-2025 ونقدم لكم تحديثًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

شراء: 50.230 جنيه مصري

بيع: 50.330 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.230 جنيه مصري، وسعر البيع 50.330 جنيه مصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

شراء: 50.200 جنيه مصري

بيع: 50.300 جنيه مصري ملخص: في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.200 جنيه مصري، وسعر البيع 50.300 جنيه مصري.

سعر الدولار في كريدي أجريكول:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.190 جنيه مصري

بيع: 50.290 جنيه مصري ملخص: في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه مصري، وسعر البيع 50.290 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك البركة:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك البركة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك مصر:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

شراء: 50.180 جنيه مصري

بيع: 50.280 جنيه مصري ملخص: في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.180 جنيه مصري، وسعر البيع 50.280 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 50.170 جنيه مصري

بيع: 50.308 جنيه مصري ملخص: في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.308 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.170 جنيه مصري

بيع: 50.270 جنيه مصري ملخص: في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.170 جنيه مصري، وسعر البيع 50.270 جنيه مصري.

سعر الدولار في ميد بنك:

شراء: 50.150 جنيه مصري

بيع: 50.250 جنيه مصري ملخص: في ميد بنك، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.150 جنيه مصري، وسعر البيع 50.250 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك (QNB) الأهلي:

شراء: 49.780 جنيه مصري

بيع: 49.880 جنيه مصري ملخص: في بنك (QNB) الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه مصري، وسعر البيع 49.880 جنيه مصري.