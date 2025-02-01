الأرصاد تحذر من الطقس اليوم .. اعرف الأسباب

حذرت هئية الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025 على البحر الأحمر، وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلو مترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2,5 الى 3.5 م.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متباعدة من اليوم ، بالإضافة إلى نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس وخاصة في ساعات الليل.

أما عن حالة الطقس.. فهو معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد، ووسط سيناء، ومناطق من الصحراء الغربية.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11