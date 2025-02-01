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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-2-2025

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح
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نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-2-2025 ونقدم لكم تحديثًا عن سعر الريال مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):

شراء: 13.391 جنيه مصري

بيع: 13.420 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.391 جنيه مصري، وسعر البيع 13.420 جنيه مصري.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 13.384 جنيه مصري

بيع: 13.411 جنيه مصري ملخص: في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.384 جنيه مصري، وسعر البيع 13.411 جنيه مصري.

اتش اس بي سي (HSBC):

شراء: 13.380 جنيه مصري

بيع: 13.410 جنيه مصري ملخص: في اتش اس بي سي (HSBC)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.380 جنيه مصري، وسعر البيع 13.410 جنيه مصري.

المصرف العربي الدولي:

شراء: 13.378 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.378 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

البنك المركزي المصري:

شراء: 13.373 جنيه مصري

بيع: 13.411 جنيه مصري ملخص: في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.373 جنيه مصري، وسعر البيع 13.411 جنيه مصري.

البنك المصري الخليجي:

شراء: 13.356 جنيه مصري

بيع: 13.382 جنيه مصري ملخص: في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.356 جنيه مصري، وسعر البيع 13.382 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 13.354 جنيه مصري

بيع: 13.403 جنيه مصري ملخص: في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.354 جنيه مصري، وسعر البيع 13.403 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية:

شراء: 13.353 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.353 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

بنك التعمير والإسكان:

شراء: 13.340 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.340 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

ميد بنك:

شراء: 13.335 جنيه مصري

بيع: 13.414 جنيه مصري ملخص: في ميد بنك، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.335 جنيه مصري، وسعر البيع 13.414 جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري:

شراء: 13.332 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.332 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

بنك مصر:

شراء: 13.332 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في بنك مصر، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.332 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

بنك قناة السويس:

شراء: 13.329 جنيه مصري

بيع: 13.418 جنيه مصري ملخص: في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.329 جنيه مصري، وسعر البيع 13.418 جنيه مصري.

كريدي أجريكول:

شراء: 13.310 جنيه مصري

بيع: 13.410 جنيه مصري ملخص: في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.310 جنيه مصري، وسعر البيع 13.410 جنيه مصري.

بنك البركة:

شراء: 13.310 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في بنك البركة، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.310 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 13.294 جنيه مصري

بيع: 13.424 جنيه مصري ملخص: في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.294 جنيه مصري، وسعر البيع 13.424 جنيه مصري.

بنك (QNB) الأهلي:

شراء: 13.246 جنيه مصري

بيع: 13.277 جنيه مصري ملخص: في بنك (QNB) الأهلي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.246 جنيه مصري، وسعر البيع 13.277 جنيه مصري.

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 13.245 جنيه مصري

بيع: 13.484 جنيه مصري ملخص: في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.245 جنيه مصري، وسعر البيع 13.484 جنيه مصري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

شراء: 13.180 جنيه مصري

بيع: 13.410 جنيه مصري ملخص: في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.180 جنيه مصري، وسعر البيع 13.410 جنيه مصري.

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 13.034 جنيه مصري

بيع: 13.406 جنيه مصري ملخص: في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.034 جنيه مصري، وسعر البيع 13.406 جنيه مصري.

المصرف المتحد:

شراء: 12.939 جنيه مصري

بيع: 13.408 جنيه مصري ملخص: في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.939 جنيه مصري، وسعر البيع 13.408 جنيه مصري.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أسعار الريال السعودي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

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