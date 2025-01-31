إبراهيم عبد المجيد: أنا عاشق الليل .. واكتب كل روايتى بعد منتصفه

كشف الروائي إبراهيم عبد المجيد أسرار لأول مرة عن حياته، وكيف أثر الليل في كتاباته وكأنه كان حارس الحياة بالليل.

وقال إبراهيم عبد المجيد في مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»:" أنه يكتب دائما بعد منتصف الليل، على الموسيقى الكلاسيك، ويسرح في العالم كله والملكوت مع الموسيقى.

ربنا خلقنى لوحدى

وأضاف إبراهيم عبد المجيد" أشعر أن ربنا خلقني لوحدي مفيش غيري في الدنيا، إلى أن يطلع الفجر وأرى أول ضوء بالنهار وأخذ نفس وأخلد للنوم".

تابع إبراهيم عبد المجيد:" كنت أقرب لحارس الحياة بالليل، أنا من يرقب الحياة، عشت عمري كله كده، من عشاق الليل".