الدرديري: أين قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري

أثار الإعلامي عمرو الدرديري التكهنات بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري :اين قواعد اللعب المالي النظيف ؟! في الدوري وسقف الإنفاق المالي في الأندية.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.



وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك



وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها شريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

ونجح فيستون ماييلي في إحراز هدف تقدم بيرامديز في الدقيقة 58 بعد تمريرة أمامية استلمها فيستون ماييلي من يمين منطقة الجزاء ثم مر من محمود الونش وسدد كرة من يمين منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

ونجح إبراهيم عادل في تعزيز تقدم بيراميدز في الدقيقة 70 بعد عرضية ارضية من رمضان صبحي من يمين منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.