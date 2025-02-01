سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم السبت 1-2-2025

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، السبت 1 -2-2025 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‎13.36 جنيه للشراء.

‎13.41 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎13.38 جنيه للشراء.

‎13.40 جنيه للبيع.

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‎سعر الريال السعودي في بنك مصر

‎13.33 جنيه للشراء.

‎13.40 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

‎13.32 جنيه للشراء.

‎13.41 جنيه للبيع

‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‎13.37 جنيه للشراء.

‎13.41 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‎13.33 جنيه للشراء

13.41 جنيه للبيع