الزراعة تقدم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية في أسوان

حرص الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية على متابعة الأنشطة الإرشادية بالمراكز الإرشادية بمحافظة أسوان، والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها,

ورافق الدكتور ياسر الحيمري، خلال زيارته الميدانية لمتابعة هذه المراكز المهندس محمد بدري إبراهيم، المراقب العام للتنمية والتعاون بكوم أمبو.

وشملت الزيارة، تفقد المركز الإرشادي بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، حيث تم عقد حلقة نقاشية مع المزارعين، إلى جانب تنفيذ زيارة حقلية لبعض المحاصيل الشتوية، وخاصة القمح والفول البلدي، لمتابعة مدى تطبيق الممارسات الزراعية السليمة.

واختُتمت الزيارة بعقد اجتماع موسع مع مديري الجمعيات الزراعية بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، لمناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بالمنطقة، وتقديم الحلول المناسبة لها.

شارك في الجولة فريق من خبراء مركز البحوث الزراعية من مختلف التخصصات، وهم:

• د. الحسيني صابر – مدير محطة البحوث الزراعية بكوم أمبو ومنسق المحافظة.

• د. محمد مختار زكريا (معهد بحوث المحاصيل الحقلية).

• د. سمر شاذلي عبد الجليل (معهد بحوث الاقتصاد الزراعي).

• د. سكينة رمضان أبازيد (معهد بحوث المحاصيل السكرية).

• د. دعاء علوي عثمان (معهد بحوث وقاية النباتات).

• د. عبد المنعم حسين رمضان (معهد بحوث وقاية النباتات).

كما شارك في الزيارة عدد من قيادات المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، من بينهم:

• م. شاذلي علي مدني.

• م. ممدوح بصري حسين.

• م. محمد حسني برسي – مدير جمعية عنيبة.

واستهدفت الزيارة الوقوف على التحديات الزراعية التي تواجه المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم، إضافة إلى طرح توصيات علمية حول أفضل الممارسات الزراعية لتعزيز إنتاجية وجودة المحاصيل الشتوية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الزراعة لتعزيز دور البحث العلمي والإرشاد الزراعي في دعم المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية..

كما يأتى ذلك في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمركز البحوث الزراعية بتفعيل دور المراكز الإرشادية، وتعزيز التواجد الميداني لدعم المزارعين فنياً وإرشادياً في زراعة المحاصيل الشتوية، وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس المركز.