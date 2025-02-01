أكبر معرض لطرح السلع بأسعار مخفضة.. كيف تستعد الزراعة لاستقبال شهر رمضان؟

تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات، لشهر رمضان المبارك من خلال عدة إجراءات لضمان توفير احتياجات السوق من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وطرحها أمام المواطنين فى المنافذ والمعارض بشكل كافي وبأسعار مخفضة.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة ، إننا نعمل على التنسيق منذ 3 أشهر مع وزير التموين وهيئة السلع التموينية، من أجل السيطرة على الأسعار.

السلع بأسعار مخفضة

وأضاف "فاروق " خلال تصريحات له ، أن ما تم رصد خلال الشهرين الماضيين الثبات في الأسعار، كما يوجد انخفاض في أسعار العديد من السلع نتيجة للمجهودات الحكومية الأخيرة ، وكذلك انتشار المنافذ الحكومية .

وأوضح "وزير الزراعة " أنه استعدادا لشهر رمضان تم فتح باب الاستيراد للبيض من الخارج حتى يتم تهدئة الأسعار ومن ثم نستطيع السيطرة على الأسواق، وفي نفس الوقت نجعل المنتجين داخل جمهورية مصر العربية يتواءمون مع أسعار السلع".

كما قالت منال إبراهيم المشرف العام على منافذ الزراعة ، إنه يتم الاستعداد لشهر رمضان المبارك لإقامة أكبر معرض للسلع الغذائية والذى يضم أكثر من 200 سلعة وكل مايحتاجه البيت المصري .

وأضافت “ إبراهيم” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن المعرض سيضم اللحوم بأسعار مخفضة وكذلك الدواجن والبطاطس والخضروات ، والزيوت ، والأرز ، والمكرونة ، وكذلك السلع الرمضانية مثل الياميش والتمور وغيره من السلع.

وأشارت “المشرف العام على منافذ الزراعة” إلى أن وزير الزراعة لم يحدد مكان وموعد انطلاق المعرض حتى الآن ، ولكن سيكون قبل شهر رمضان بفترة كافية ، كما يستمر لبعد عيد الفطر .

كما أكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة بدأت للاستعداد مثل كل عام لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق أمام المواطنين ، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

التخفيضات على السلع



وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " أن التخفيضات على السلع التى تطرحها الوزارة تتراوح من 20 لـ 30% ، مؤكدا أن الوزارة ستطرح السلع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وأيضا من خلال إطلاق معارضها.

وبسؤاله عن اللحوم ، قال إن الدولة حريصة على توفير اللحوم أمام المواطنين خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد .

وأضاف أن الوزارة ستوفر جميع السلع المختلفة سواء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأرز والمكرونة والخضروات والفاكهة، وكذلك السلع الرمضانية مثل الياميش والتمور وغيره من السلع .