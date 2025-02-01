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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة الصحفيين بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع رئيس الجامعة

نقابة الصحفيين بالإسكندرية تزور الدكتور قنصوة
نقابة الصحفيين بالإسكندرية تزور الدكتور قنصوة
أحمد بسيوني
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بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، مع وفد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة رزق الطرابيشي أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.


وذكرت النقابة الفرعية في بيان اليوم السبت، إن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية مشيرا الي الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون يتضمن توفير خدمات تعليمية للصحفيين وأبنائهم بالإضافة الي التعاقد مع المستشفيات الجامعية ضمن مشروع علاج نقابة الصحفيين.


وأضاف البيان إلى أن مجلس النقابة الفرعية قدم التهنئة لرئيس الجامعة على ثقة القيادة السياسية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة رئيسا للجامعة لدورة ثانية، متمنين له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الجامعة التي شهدت نجاحات متميزة في مجالات التعليم العالي والبحث والعلمي وخدمة المجتمع.


وفي نهاية اللقاء، أهدى الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي درع نقابة الصحفيين لرئيس الجامعة، تكريمًا على جهوده في خدمة العملية التعليمية بالإسكندرية.
شهد اللقاء حضور الدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة و عميد كلية الطب، ورامي ياسين سكرتير عام النقابة، وشوكت سعد وهدي الساعاتي وكيلي المجلس وخالد الأمير، عضو المجلس ومشرف عام النشاط، ولفيف من أساتذة الجامعة.

نقابة الصحفيين الاسكندرية رئيس الجامعة تعزيز التعاون قنصوة

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