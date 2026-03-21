بوتين يشدد على متانة العلاقات مع إيران.. تفاصيل

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» في موسكو، حسين مشيك، إن تصريحات فلاديمير بوتين الأخيرة عكست تأكيدًا واضحًا على قوة العلاقات بين موسكو وطهران، مشيرًا إلى أن بوتين شدد في برقية إلى المرشد الإيراني على أن روسيا ستقف إلى جانب إيران كشريك موثوق في مختلف الأزمات.

وأوضح المراسل أن موسكو أعلنت بالفعل إرسال مساعدات إنسانية إلى إيران عبر وزارة الطوارئ الروسية، بينما لا تزال طبيعة الدعم العسكري غير واضحة، رغم وجود حديث داخل الأوساط الروسية عن التزام موسكو باتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وأضاف أن الجانب الروسي يرى أن أي فوضى داخل إيران لا تخدم مصالحه، ما يفسر حرص موسكو على استقرار حليفها الإقليمي، في وقت تراقب فيه تطورات التصعيد في الشرق الأوسط بحذر شديد.

وأشار إلى أن روسيا حققت مكاسب اقتصادية مؤخرًا، خاصة مع تخفيف القيود على صادراتها النفطية وارتفاع عائداتها، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة رغبتها في تصعيد الصراع أو الانخراط المباشر فيه.

