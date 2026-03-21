إقبال متزايد على «حديقة الأزهر» في ثاني أيام العيد بمشاركة لافتة للأجانب

رصد مراسل «إكسترا نيوز» تيموثي إيهاب من داخل حديقة الأزهر، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزوار منذ فتح الأبواب في الـ 9 صباحًا، حيث يتدفق المواطنون بشكل تدريجي للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر.

وأوضح المراسل، أن الحديقة شهدت حضورًا ملحوظًا من الجاليات العربية والأجنبية، ما يعكس مكانتها كوجهة ترفيهية وسياحية بارزة تستقطب الزوار على مدار العام، وتزداد جاذبيتها خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن الحديقة توفر بيئة مثالية للتنزه بفضل مساحاتها الخضراء الواسعة وتنسيقها الجمالي، إلى جانب إتاحة أنشطة متعددة مثل اللعب للأطفال، والجلوس العائلي، وتناول الوجبات سواء من داخل الحديقة أو من خارجها.

وأكد أن هناك مستوى عاليًا من التأمين والتنظيم داخل الحديقة، مع تواجد فرق مختصة لضمان سلامة الزوار وتقديم تجربة مريحة وخالية من المشكلات خلال الاحتفال بالعيد.

