صحة مطروح: تكثيف مكافحة الحشرات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمطروح، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، بالمنتزهات والحدائق العامة والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة ، بالإضافة إلى ساحات المساجد الكبرى بالمحافظة.

واكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح أن ادارة إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة بصدد تكملة الخطة المبرمة لأعمال مكافحة ناقلات الأمراض بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح .

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عاطف مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، وفريق العمل بالإدارة، علي جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بالمحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اجرى الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح،يرافقه إبراهيم عبدالله عضو مكتب وكيل الوزارة جولة ميدانية ومفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية " وحدة السادات ومركز السنوسية " التابعين للإدارة الصحية بمطروح للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات .

حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بالمرور على وحدة السادات الصحية بمنطقة الريفية متفقدا الاستقبال ، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتابع سيادته مؤشرات العيادات الصباحية ، كما تابع سيادته معدلات التردد بعيادة الأسنان المسائية .

واستكمل وكيل الوزارة جولته بالمرور على مركز السنوسية متفقدا الاستقبال ،وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل و توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وتابع سيادته أعداد المترددين علي الاستقبال

وفى نهاية الزيارة اكد وكيل الوزارة على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكداً علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.