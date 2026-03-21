الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صحة مطروح: استمرار رفع حالة الطوارئ خلال أجازة عيد الفطر

مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
ايمن محمود

أعلن الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن  استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح، خلال أجازة عيد الفطر المبارك خاصة مع زيادة المترددين على المحافظة، وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة.

وأوضح انه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح بالاضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات غير الوجوبية لمديري المستشفيات والإدارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد على تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

وشدد وكيل الوزارة على المراقبة الصارمة للانضباط بالعيادات الخارجية ومواعيد التشغيل، وعدم التكدس ومراعاة تشغيل العيادات المسائية مما لا يقل عن عدد خمسة عيادات مختلفة يومياً والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الاستجابة السريعة للحالات الحرجة بالطوارئ والحالات ذات الأولوية الأولى وعدم بقائها أكثر من 15 دقيقة كحد اقصى بقسم الاستقبال والطوارئ, وعدم بقاء أي مريض داخل الطوارئ أكثر من ساعة زمنية واحدة كحد اقصى .

بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال 24 ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية وأن يكون متاح أمام الجمهور .

كما تم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما أكد على استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، للتأكد من انتظام سير العمل.

