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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدا

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون.. غدًا
محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون.. غدًا
إسلام دياب
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد 2 فبراير 2025، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

تبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول (المتوفى ونجلى خالته)، طرف ثان (عاطل – اثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثانى، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

مشاجرة قتل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين قتل طالب

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