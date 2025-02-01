أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

كشفت أنوسة كوتة زوجه الراحل محمد رحيم عن مصير الألحان التي لم تظهر للنور لزوجها و تعاون النجوم معها، وذلك خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية ريهام الصريفي في برنامج الوان البلد الذي يعرض علي قناة صدي البلد 2.



وقالت أنوسة: " رحيم متواجد معانا دائما بروحه واعماله، وهو كان شخصية مرحه والجميع يشهدوا له بذلك، هناك مفاجآت كثيرة الفترة القادمة، الناس مشجعني وبتقولي انت محسسانا ان رحيم موجود، وحاليا بنجهز لمفاجأة كبيرة وتعاون مع مجموعه كبيرة من الفنانين".



واضافت أنوسة كوتة: "كان هناك تجهيز بينا وبين الفنانة نانسي عجرم بسبب أغنيتها الأخيرة "طول عمري نجمة"، والتي اهديها لروح محمد رحيم، الأغنية كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد رحيم، وتجسد حالة من مشاعر الحب والفراق والألم"



واستكملت انوسة كوتة:" هناك اعمال قادمة من الحان رحيم لم تظهر للنور بعد، ولكن نتسعد لطرحها مع مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم النجم عمرو دياب بنستعد لصنع مفاجأة من العيار الثقيل معه وايضا ننتظر عرض اعمال من تاليف محمد رحيم مع تامر حسني و محمد منير و محمد محي وإليسا و حماقي وعدد كبير من محبين محمد رحيم".



واختتمت أنوسة: "محمد انت موجود وسطنا دائما بروحك المرحه و اعمالك وربنا يقدرني واحفظ علي مسيرتك ونجاحك، بشكر كل النجوم اللى بتتعاون معايا وبتساعدني اني اطلع شغل محمد رحيم للنور وبحافظ علي نجاحه، وتكريم محمد رحيم في نقابة الملحنين فرحني جدا وبشكر وزارة الثقافة علي التكريم لان رحيم كان عضو في لجنة الموسيقية العربية، والجميع بيحب رحيم وبيشاركوا بمشاعرهم ".