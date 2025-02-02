إعلامي: «معلول» أصبح خارج الأهلي بنسبة كبيرة.. ونسبة بقائه لا تتخطى الـ1%

أكد الإعلامي أمير هشام، أن التونسي علي معلول أصبح خارج النادي الأهلي بشكل كبير، ونسبة بقاء اللاعب لا تتخطى الـ1%.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "من الصعب قيد معلول إلا في حالة جلب لاعب أجنبي تحت السن، أو ضم لاعب فلسطيني".

وأضاف: "رغم تقدير مسيرة معلول من جانب محمود الخطيب، لكن قرار كولر المدير الفني للفريق بجلب جناح أجنبي، تمنع فكرة بقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "معلول يحظى بدعم كبير من جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللاعب نسبة بقائه في الفريق خلال الموسم الحالي صعبة للغاية".

ووضح: "هناك حالة اعجاب بالجناح عبدالرحمن البانوبي لاعب زد، وكذلك رشاد المتولي لاعب بتروجت، والأخير اتفق مع النادي الأهلي على الانضمام للفريق سواء في الميركاتو الشتوي أو بداية الموسم المقبل".