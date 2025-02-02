بعد قرار الاستيراد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

استقرت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم، الأحد، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها، مع توقعات الخبراء باستقرارها خاصة مع قدوم شهر رمضان.



أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 6 جنيهات، ووصل سعرها إلى 85 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 71 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.

كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

ويصل سعر كيلو الأوراك إلى 100 جنيه.

ويتراوح سعر الأجنحة من 65 لـ 70 جنيها.

كما يتراوح سعر الكبد والقوانص من 100 لـ 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.

استيراد الدواجن

من جانبها، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائى يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

كما يأتي السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

دعم المربين

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة، بتذليل جميع العقبات التى تواجه مربى ومنتجى الدواجن، والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع، فى الطاقات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، وإقبال المربين على التربية والإنتاج.

كما كلف وزير الزراعة كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة وجميع قطاعات الوزارة ذات الصلة بتكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وعمل الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة القطعان ومعدلات أدائها، مع توفير جميع أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمربيين والمنتجين وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.