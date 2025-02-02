قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقارب الـ 51 جنيها.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
تعرف على أسعار الذهب اليوم
العظمى 21.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
إحالة عصابة كبيرة خططت لسرقة آثار الإمام الشافعي لمحكمة الجنايات..خاص
رقم 8 سر تعدي بلوجر شهير على طالبة مدرسة خاصة بالتجمع
أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأحد 2 فبراير 2025
كاتب صحفي يوضح دلالات استضافة القاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب |فيديو
3 طرق ..استعلم عن فاتورة كهرباء فبراير 2025
قوات الاحتلال تفرض حظر تجول في بلدة طمون بالضفة الغربية
مدرب فاركو: لهذا السبب محمود جهاد مكسب كبير للزمالك
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
هل الزواج العرفي للحفاظ على المعاش حلال أم حرام؟ .. الموقف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار الاستيراد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي
×

استقرت أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم، الأحد، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات بعد سلسلة من الارتفاعات طالتها بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب عليها، مع توقعات الخبراء باستقرارها خاصة مع قدوم شهر رمضان.
 

أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 6 جنيهات، ووصل سعرها إلى 85 جنيها بعدما وصل إلى 91 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها. 

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 71 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.

كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

ويصل سعر كيلو الأوراك إلى 100 جنيه.

ويتراوح سعر الأجنحة من 65 لـ 70 جنيها.

كما يتراوح سعر الكبد والقوانص من 100 لـ 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.

استيراد الدواجن

من جانبها، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات إنتاج، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الاستيراد من مناشئ موقفها الوبائى يسمح بالاستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجية العالية.

كما يأتي السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

دعم المربين

ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة، بتذليل جميع العقبات التى تواجه مربى ومنتجى الدواجن، والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع، فى الطاقات الإنتاجية لزيادة الإنتاج، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف واستقرارها، وإقبال المربين على التربية والإنتاج.

كما كلف وزير الزراعة كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة وجميع قطاعات الوزارة ذات الصلة بتكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وعمل الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة القطعان ومعدلات أدائها، مع توفير جميع أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمربيين والمنتجين وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.

الدواجن البيض أسعار الدواجن الدواجن الساسو أسعار البيض اليوم الأحد أسعار الدواجن الأمهات أسعار البيض أسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

سقوط امطار

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

النائب محمد عطية الفيومي

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 .. السبت القادم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من إسعاف مريض بطوباس

صورة أرشيفية

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث اليوم مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

أرشيفية

الصين: سنتحدى الرسوم الجمركية الأمريكية في إطار منظمة التجارة العالمية

بالصور

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
الباذنجان

روشتة هاني الناظر لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد